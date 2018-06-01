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В Самарской филармонии отметили День защиты детей
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В Самарской филармонии отметили День защиты детей 

Волга Ньюс 58 минут назад
Многодетные и приемные семьи привезли своих малышей, педагоги и воспитатели социальных центров приехали во главе групп из 12-15 человек. Холода помешали развернуть интерактивные площадки на улице перед филармонией, но дети смогли в полной мере насладиться праздником и в здании.
Пока одни участвовали в шоу барабанов или осваивали тонкости владения футбольным мячом, другие раскрашивались веселым аквагримом и фотографировались с живыми роботами-трансформерами.
Потом ребята посмотрели отличный музыкальный спектакль от эстрадного театра Михаила Нейштадта «Калейдоскоп историй» и получили губернаторские подарки.
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