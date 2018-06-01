В Самарской филармонии отметили День защиты детей

Многодетные и приемные семьи привезли своих малышей, педагоги и воспитатели социальных центров приехали во главе групп из 12-15 человек. Холода помешали развернуть интерактивные площадки на улице перед филармонией, но дети смогли в полной мере насладиться праздником и в здании.

Пока одни участвовали в шоу барабанов или осваивали тонкости владения футбольным мячом, другие раскрашивались веселым аквагримом и фотографировались с живыми роботами-трансформерами.

Потом ребята посмотрели отличный музыкальный спектакль от эстрадного театра Михаила Нейштадта «Калейдоскоп историй» и получили губернаторские подарки.