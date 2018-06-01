Урок милосердия. Юные вологжане подготовили поделки, чтобы помочь больным детям

Акция «День добра» прошла в рамках празднования Дня защиты детей. Благотворительная ярмарка развернулась сегодня на площади Революции, где прошел общегородской праздник и открытие проекта «Город детства».

На «Улице добра» в ярмарочных домиках представили поделки, изготовленные детскими руками. Продавали эти изделия в помощь двум малышам из Грязовца. Трехлетним двойняшкам Маше и Ане Гуляевым поставлен диагноз ДЦП. Им нужны специальные коляски, чтобы выходить из дома на прогулку.

«Поделки для ярмарки готовили дети со всей области. Такую акцию мы проводим уже 4-й год, и дети знают для чего они это делают, знают, куда идут деньги и таким образом учатся состраданию, помощи», — рассказала председатель Благотворительного фонда «Во имя добра» Татьяна Позгалева.

Среди участников и Вологодская епархия. Ее сотрудники сегодня также принесли на ярмарку детские поделки.

«День защиты детей — очень важный праздник. Мы продолжаем акцию «Евангелие в каждый дом», чтобы как можно больше вологжан ознакомились с этой великой книгой», — рассказал руководитель миссионерского отдела Вологодской епархии протоиерей Андрей Смирнов

Ярмарка также пройдет в Череповце и нескольких районах Вологодской области. Всего примерно 30 школ региона участвуют в ней. Организуют акцию благотворительный фонд «Во имя добра» и Вологодский областной совет женщин при поддержке областных Департаментов образования и социальной защиты населения, «Регионального центра дополнительного образования детей», Вологодской митрополии и компании «ФосАгро» . В 2018 году партнерами события также стали местные администрации городов и районов.

Желающие помочь девочкам также могут направить любую сумму по реквизитам благотворительного фонда «Во имя добра». Они размещены на странице в социальной сети.