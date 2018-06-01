Накануне открытия «Московской смены» центр «Диалог» на Каргопольской проверили на готовность

Помещение центра социальной помощи семье и детям «Диалог» района Отрадное накануне старта «Московской смены» проверили на готовность к летнему отдыху детей. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Проверка проходила с участием представителей управы, муниципалитета, отдела социальной защиты, органов внутренних дел района, а также общественных организаций, — уточнили в «Диалоге».

Завершающим мероприятием подготовки к лагерной смене стало родительское собрание, на котором родители смогли ознакомиться с планом работы на июнь, правилами пребывания детей на площадке, а также познакомиться с вожатыми, которые будут на протяжении месяца организовывать досуг их детям. (вт)