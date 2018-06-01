Детская железная дорога в Оренбурге открыла юбилейный сезон

Открытие 65-го летнего рабочего сезона детской железной дороги прошло в Оренбурге в пятницу, 1 июня, на станции «Комсомольская» на набережной Урала.

Состав будет курсировать от набережной Урала до пригородных детский лагерей в течение всего лета. Стоимость билета для детей составит 25 рублей, для взрослых — 50 рублей.

С юбилейным сезоном юных железнодорожников поздравил губернатор Оренбургской области Юрий Берг . Он отметил, что сегодняшний праздник знаменателем тем, что проходит в год 275-летия Оренбурга.

«В Международный день защиты детей по традиции начинает работу детская железная дорога — одна из достопримечательностей Оренбурга и всей области. И сегодня мы открываем 65-й юбилейный сезон. С 1953 года десятки тысяч юных оренбуржцев познакомились здесь с азами железнодорожного дела. По себе знаю, что именно такой опыт остается с человеком на всю жизнь. Неслучайно многие из юных железнодорожников, начинавших работу на детской магистрали, связали свою судьбу с железной дорогой», — сказал губернатор.

Благодарственные письма из рук губернатора получили железнодорожники, чья работа связана с детской железной дорогой.

Напомним, строительство детской железной дороги в Оренбурге началось 19 мая 1953 года, и завершилось уже к 26 июля того же года. Протяженность дороги составляет 6 километров. За 65 лет школу юных железнодорожников прошли более 53 тысяч детей.