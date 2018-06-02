Оренбургская детская железная дорога отмечает 65-летие новым сезоном

1 июня свой юбилейный сезон открыла детская железная дорога, которая считается визитной карточкой Оренбурга, сообщает администрация города. В этом году она отмечает 65-летие. Несмотря на то, что набережная Урала находится на реконструкции, переносить станцию «Комсомольская» не стали, поезд ходит по тому же маршруту, который заканчивается в зоне детских загородных лагерей «Дубки». Общая протяженность узкоколейки составляет шесть километров, время в пути туда и обратно составляет примерно час. Расписание движения поезда можно узнать на станции «Комсомольская» на набережной.

Стоит отметить, что в этом году проезд на этом виде железнодорожного транспорта подорожал. Так, билет для взрослого теперь стоит 50 рублей, когда в прошлом году его цена была 40 рублей. За детский билет нужно будет заплатить 25 рублей, это на пять рублей больше. Чем в прошлом году. Распоряжение о повышении цен пришло от РЖД . Несмотря на это, в городской администрации считают, что пассажирский поток не уменьшится, так как ежегодно его прирост составляет до 7%.

Как и раньше, работать на железной дороге будут подростки. Они выступают машинистами, начальниками поездов, проводниками, а также следят за состоянием путей. Всего в школе юных железнодорожников обучается порядка 450 ребят.

В день открытия сезона вдоль железной дороги провели небольшой субботник, собрав там накопившийся мусор. Основательную уборку территории набережной планируют провести во время традиционной акции «Уралу — чистые берега».