Ещё
Скамейки для детских садов Вологды украсили по мотивам рассказов Василия Белова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Скамейки для детских садов Вологды украсили по мотивам рассказов Василия Белова 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Благотворительная акция в День защиты детей прошла у Театра для детей и молодежи. Художники вместе с детьми украсили восемь детских скамеек. Деревянные расписные изделия доставят в детские сады и Дворец творчества. Рисунки на скамейках разработали юные художники по мотивам рассказов вологодского писателя Василия Белова.
Четыре художественные площадки работали два часа на площадке у Театра для детей и молодежи. Под руководством мастеров трафаретного декорирования дети и взрослые трудились с кисточками и красками.
Всего разрисовали восемь скамеек. Некоторые из них хранят истории детских сказок известного писателя Василия Белова. Художники изобразили природу, деревенскую жизнь.
«Мы не случайно выбрали этого писателя. Василий Белов создал множество рассказов для своей дочки. Одна скамейка, например, разрисована по мотивам «Катюшиного дождика», — рассказала научный сотрудник музея-квартиры В. И. Белова Эльвира Трикоз.
Также детей сегодня познакомили со сказками и рассказами писателя, прошли русские народные игры. Организаторы акции — Музей-квартира писателя В. И. Белова.
Вологда.рф: последние новости
Урок милосердия. Юные вологжане подготовили поделки, чтобы помочь больным детям Первая прогулка на пони для маленьких сирот из Вологды стала подарком в День защиты детей Праздничный «Город детства» встретил сегодня юных вологжан на площади Революции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест8
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина14
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности7
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение