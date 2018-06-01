Скамейки для детских садов Вологды украсили по мотивам рассказов Василия Белова

Благотворительная акция в День защиты детей прошла у Театра для детей и молодежи. Художники вместе с детьми украсили восемь детских скамеек. Деревянные расписные изделия доставят в детские сады и Дворец творчества. Рисунки на скамейках разработали юные художники по мотивам рассказов вологодского писателя Василия Белова

Четыре художественные площадки работали два часа на площадке у Театра для детей и молодежи. Под руководством мастеров трафаретного декорирования дети и взрослые трудились с кисточками и красками.

Всего разрисовали восемь скамеек. Некоторые из них хранят истории детских сказок известного писателя Василия Белова. Художники изобразили природу, деревенскую жизнь.

«Мы не случайно выбрали этого писателя. Василий Белов создал множество рассказов для своей дочки. Одна скамейка, например, разрисована по мотивам «Катюшиного дождика», — рассказала научный сотрудник музея-квартиры В. И. Белова Эльвира Трикоз.

Также детей сегодня познакомили со сказками и рассказами писателя, прошли русские народные игры. Организаторы акции — Музей-квартира писателя В. И. Белова.