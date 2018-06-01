Полицейские поздравили юных астраханцев с Днем защиты детей

Инспекторы по делам несовершеннолетних городского Управления МВД и представители общественной организации «Твори добро» посетилималообеспеченные и многодетные семьи. Полицейские и общественник поздравили ребят и их родителей с Днём защиты детей и вручили им подарки.

Самых маленьких гости порадовали игрушками и наборами для творчества. Ребята постарше получили школьные рюкзаки и канцтовары. Одежду общественники заботливо подобрали каждому ребенку индивидуально, учитывая его возраст и вкусы. И, конечно, все мальчики и девочки получили сладости.

Организаторы мероприятия пожелали юным горожанам крепкого здоровья, успехов в учебе, творческих и спортивных достижений и подчеркнули, что в трудной жизненной ситуации подшефные всегда могут рассчитывать на их поддержку и помощь. Стражи порядка также напомнили, что ни при каких обстоятельствах не следует нарушать закон.

Пресс-служба УМВД России по Астраханской области