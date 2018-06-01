Ведущие детские онкоцентры в два раза увеличат количество койко-мест

В 2018 году из федерального бюджета главной детской онкоклинике страны — НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина — было выделено около трёх миллиардов рублей. Уже в следующем году будут введены новые корпуса больницы, а значит, и количество вылечившихся ребят увеличится. Если раньше врачи добивались стойкой ремиссии только у 20 процентов пациентов, то сейчас по некоторым заболеваниям эта цифра доходит до 70 процентов.

Лечение онкологии у детей доведут до высоких стандартов

Сейчас стационарное отделение центра рассчитано на 150 коек. Здесь проходят лечение пациенты со всех уголков страны. После курса химиотерапии или сложных операций они лишены даже самых простых детских радостей. Именно поэтому каждый раз в День защиты детей администрация центра старается устроить для своих подопечных праздник, чтобы они забыли о болезни и могли смеяться, шалить, как большинство их сверстников.

В этом году в гости к пациентам центра приехали волонтёры и артисты цирка Запашных. Депутаты Госдумы и сотрудники благотворительных фондов подарили центру рояль, сертификат на оборудование экспертного класса и другие презенты. Праздник состоялся на площадке внутреннего дворика, откуда видны нарядные бело-жёлтые корпуса. Планируется, что их введут в эксплуатацию уже в 2019 году.

«Дополнительные три миллиарда рублей из бюджета дадут возможность оказать квалифицированную помощь большему количеству пациентов», — отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов . По словам парламентария, сегодня такие сферы, как хирургия новорождённых, детская онкология и трансплантология, определяют уровень здравоохранения страны. Именно поэтому к ним приковано беспрецедентное внимание руководства страны.

Совсем недавно «Единая Россия» в рамках проекта «Здоровое будущее» провела инвентаризацию всех детских больниц. Результаты, отметил Морозов, пока не радуют. «Из более 70-ти республиканских и краевых детских больниц у половины материально-техническая база не соответствует нормам. 17 субъектов не имеют детских больниц», — рассказал он об итогах мониторинга.

Доводить до высоких стандартов детские больницы будут так же, как в своё время перинатальные центры. Сначала, рассказал глава комитета, все субъекты составят «дорожные карты», а затем будет выделяться финансирование на строительство новых клиник. «Грамотная организация и повышение финансирования сразу дают результат. Кадры, доктора и университеты у нас уже есть», — отметил Морозов. После того, как в каждом регионе России появились новые перинатальные центры, младенческая смертность сократилась. В Госдуме рассчитывают, что итогом программы строительства новых детских клиник станет прорыв в области лечения детских заболеваний, в том числе и онкологии.

Сегодня, по данным НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, в России диагноз «рак» имеют около 25 тысяч детей. Со вступлением в силу закона о телемедицине и создания единой информационной базы количество таких больных возрастёт. Одной из причин, как прогнозируют онкологи, станет раннее выявление опухолей. «В случае детского рака ранняя диагностика особенно важна, так как многие его виды, например, саркома, у детей протекают наиболее агрессивно», — отметил заместитель директора центра, профессор Владимир Поляков

Трёхуровневая система

Сегодня в стране существует трёхуровневая система лечения детской онкологии. Первичную диагностику и биопсию проводят в районных больницах. Если уровня компетенции и оборудования не хватает, то пациентов направляют в краевые или республиканские клиники. Наконец, высокотехнологичную помощь оказывают в трёх центрах — НМИЦ онкологии им. Николая Блохина, НМИЦ имени Дмитрия Рогачёва и НИИ детской онкологии и трасплантологии имени РаисыГорбачёвой.

За последние годы флагманы в лечении детской онкологии добились потрясающих результатов в лечении детей с онкологическими заболеваниями. За год хирурги НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина выполняют более 50-ти высокотехнологичных операций. «Если раньше ребёнок с саркомой нередко лишался руки или глаза, сейчас, благодаря инновационной методике, все органы сохраняются», — отметил и. о. директора центра Иван Стилиди . Лечение детей с высокозлокачественными опухолями головного мозга проводится на уровне лучших мировых клиник, в результате чего в 70 процентах случаев достигается четырёхлетняя безрецидивная выживаемость.

После открытия новых корпусов, как рассчитывают врачи, на первичный осмотр смогут приезжать не 400, а в два раза больше пациентов.