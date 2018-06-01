Оздоровительные лагеря Выборгского района встречают ребят

1 июня в Международный День защиты детей открылась первая смена в ДОЛ «Спутник», на нее поехало более 80 ребят, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также юные спортсмены.

Напомним, что на территории Выборгского района все оздоровительные муниципальные детские лагеря получили необходимые разрешения для открытия и включены в «Реестр организаций отдыха и оздоровления детей в Ленинградской области 2018». Всего их на территории района 4.

К началу летнего сезона «Спутник» обновился, по программе « Газпром — детям» на его территории построили новый стадион, торжественное открытие которого состоится 2 июня.

2 июня первая смена откроется в ДОЛ «им. Ю. А. Гагарина», а 5 и 6 июня — в «Волне» и «Зеленом острове» соответственно.

Как отметила директор АУ «Детские оздоровительные лагеря» Елена Вотрина, в связи с ежегодным большим спросом на путевки, который в этом году даже превзошел запланированный объем, во всех лагерях запланировано по четыре тематические смены. Всего летом лагеря Выборгского района примут около 1 700 ребят.