Массовые нарушения на рынке детских игрушек выявила Гепрокуратура

«Игрушки и предметы обихода какие-то детские не проходят обязательную сертификацию. Хорошо, если просто они не имеют сертификата, но при это безопасны. Бывает зачастую, что не проводятся тесты соответствующие. Мы с коллегами из Роспотребнадзора очень часто фиксируем нарушения в этом плане, и приходится изымать потом игрушки, которые продаются свободно и в магазинах, и на рынках, в которых есть крайне вредные соединения химические такие, как фенол, формальдегид, то есть это яды настоящие».

Кроме того, с началом летних каникул прокуратура усилила надзор за соблюдением прав детей на оздоровление, а главное — за безопасностью отдыха.