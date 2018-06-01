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Массовые нарушения на рынке детских игрушек выявила Гепрокуратура
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Массовые нарушения на рынке детских игрушек выявила Гепрокуратура 

Авторадио 11 минут назад
Чаще всего это отсутствие сертификата, однако есть и более серьезные. Об этом рассказал агентству ТАСС официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной:
«Игрушки и предметы обихода какие-то детские не проходят обязательную сертификацию. Хорошо, если просто они не имеют сертификата, но при это безопасны. Бывает зачастую, что не проводятся тесты соответствующие. Мы с коллегами из Роспотребнадзора очень часто фиксируем нарушения в этом плане, и приходится изымать потом игрушки, которые продаются свободно и в магазинах, и на рынках, в которых есть крайне вредные соединения химические такие, как фенол, формальдегид, то есть это яды настоящие».
Кроме того, с началом летних каникул прокуратура усилила надзор за соблюдением прав детей на оздоровление, а главное — за безопасностью отдыха.
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