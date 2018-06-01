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В Артеке стартовала волонтерская смена «Лига добровольческих отрядов»
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В Артеке стартовала волонтерская смена «Лига добровольческих отрядов» 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В международном детском центре «Артек» начала работу тематическая смена «Лига добровольческих отрядов». Путевки на нее получили 150 детей, среди которых победители конкурса добровольческих инициатив «Хочу делать добро», всероссийского конкурса «Доброволец России», а также активные участники проектов федеральной программы по развитию школьного волонтерства «Ты решаешь!», сообщает пресс-служба Ассоциации волонтерских центров.
Одним из ключевых элементов программы смены, которая продлится до 15 июня, является знакомство с лучшими добровольческими практиками, реализуемыми в России. О них детям расскажут представители АВЦ, Агентства стратегических инициатив, Российского движения школьников и движения «Волонтеры-медики».
В ходе пребывания в лагере дети смогут расширить представление о добровольчестве и стать участниками специальной образовательной программы, которая будет включать занятия по проектному менеджменту волонтерских инициатив. Кроме того, в течение смены параллельно с теоретическим курсом будет проходить разработка и реализация реальных добровольческих акций.
По итогам работы из лидеров региональных делегаций будут выбраны послы Лиги добровольческих отрядов, задачей которых станет популяризация детского волонтерского движения в регионах.
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