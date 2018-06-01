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Комитет по строительству поздравил воспитанников подшефного детского дома
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Комитет по строительству поздравил воспитанников подшефного детского дома 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет по строительству вчера, 1 июня, поздравил воспитанников подшефного детского дома с Днем защиты детей.
Для ребят из школы-интерната N18 было организовано посещение сеанса детского мультфильма «Два Хвоста». После мультика всех детишек накормили мороженым.
По поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина Комитет по строительству вместе с подведомственными учреждениями регулярно проводит культурные мероприятия для детей из детских домов, оказывает иную необходимую помощь.
На попечении Комитета находится СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 13» Приморского района и ГБСКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная общеобразовательная школа интернат №18 Невского района Санкт-Петербурга, а также ГБОУ ЦО № 167 Красносельского района.
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