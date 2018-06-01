27 многодетных семей в Ногинске прошли внеплановую диспансеризацию в День защиты детей

1 июня, в День защиты детей, в Ногинской ЦРБ провели внеплановую диспансеризацию для многодетных семей. Врачи постарались сделать все возможное, чтобы посещение больницы стало для детей приятным событием.

На входе малышей поздравляли с праздником, дарили воздушные шары, в комнате отдыха ребята могли порисовать и поиграть. Всего специалисты осмотрели 170 детей и взрослых — 27 многодетных семей, имеющих от трех до семи детей.

Все, кто принял участие в диспансеризации, могли посетить аллерголога, хирурга, невролога, окулиста, гастроэнтеролога, сдать анализы, сделать УЗИ. Взрослые также могли пройти обследование у маммолога, гинеколога, сделать ЭКГ. И все это быстро, комфортно, удобно, без очередей. Подобную практику Ногинская ЦРБ планирует осуществлять на постоянной основе.