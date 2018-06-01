Юные вологжане объединились в яркое созвездие талантов в День защиты детей 

Финальный гала-концерт областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины» прошел в День защиты детей. В «Русском доме» выступили 20 финалистов — юных «звездочек», которые воспитываются без родителей. Поддержать финалистов пришли представители областных и городских властей. Участие принял и Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Областной конкурс «Созвездие талантов Вологодчины» стартовал еще в январе. В ходе отборочных туров более 400 детей со всей области заявили о себе. За это время участники прошли два конкурсных этапа. Победителями стали 20 лучших, при этом семь из них — жители Вологды.
На сцене «Русского дома» финалисты вместе со своими наставниками-профессионалами вновь представили свои выступления. Участники показали вокальные, хореографические номера, читали стихи, представили декоративные работы.
«То, что было сегодня на сцене, высоко оценили зрители, и это говорит о том, насколько талантливы все дети — независимо от того, в какой жизненной ситуации они находятся. Главная цель этого мероприятия — не просто наградить и чествовать лучших, но и показать другим ребятам, что они тоже могут проявить свои таланты», — сказал заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев.
В творческом состязании принимали участие дети с непростой судьбой. Это дети из опекаемых семей и Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Членами жюри были известные на Вологодчине деятели культуры и искусства, лауреаты творческих конкурсов разного уровня, мастера художественных промыслов и депутаты.
«Самое главное в этом конкурсе — это дружба и поддержка, которую ребята здесь получают. Это настоящее единение через творчество и сегодня мы это видим — все ребята собрались на одной сцене. У детей развивается не только творческие способности, но и стремление узнать об истории нашего края, о ремеслах, которыми занимались наши предки», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта «России важен каждый ребенок» Марина Денисова.
Поддержать юных вологжан пришел сегодня и Мэр Вологды Сергей Воропанов.
«Дети — самое ценное, что есть в нашей жизни, они — наше будущее! Им мы отдаем всю нашу любовь, внимание, учим их доброте, воспитываем в них любовь к своей стране, создаем условия для их развития. Это так важно, чтобы ребенок нашел себя в жизни и стал настоящим гражданином страны. Конкурс как ничто другое воплощает эти цели. В этот день я желаю, чтобы в домах вологжан царили добро, любовь и взаимопонимание! А финалистам — новых побед и совершенствования талантов», — напутствовал со сцены Мэр Вологды Сергей Воропанов.
Все участники получили почетные кубки финалистов, подарочные сертификаты и денежные призы. Два участника конкурса из Тотемского центра помощи детям сразу после концерта уехали в новую семью — это стало главным подарком юным вологжанам.
Привлечение приемных родителей — одна из целей конкурса. Впервые он прошел на Вологодчине. Творческое состязание появилось по инициативе Департамента социальной защиты. «Созвездие талантов Вологодчины» проходит при поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Отдельно наградили обладателя зрительских симпатий. С 4 по 30 мая проходило интернет-голосование за понравившиеся выступления и экспозиции финалистов, в котором приняло участие более 4 тысяч вологжан. Победительница из Харовского района получила сертификат на авиаперелет на двух персон по маршруту Череповец — Геленджик и обратно.