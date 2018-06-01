Юные вологжане объединились в яркое созвездие талантов в День защиты детей

Финальный гала-концерт областного конкурса «Созвездие талантов Вологодчины» прошел в День защиты детей. В «Русском доме» выступили 20 финалистов — юных «звездочек», которые воспитываются без родителей. Поддержать финалистов пришли представители областных и городских властей. Участие принял и Мэр Вологды Сергей Воропанов

Областной конкурс «Созвездие талантов Вологодчины» стартовал еще в январе. В ходе отборочных туров более 400 детей со всей области заявили о себе. За это время участники прошли два конкурсных этапа. Победителями стали 20 лучших, при этом семь из них — жители Вологды.

На сцене «Русского дома» финалисты вместе со своими наставниками-профессионалами вновь представили свои выступления. Участники показали вокальные, хореографические номера, читали стихи, представили декоративные работы.

«То, что было сегодня на сцене, высоко оценили зрители, и это говорит о том, насколько талантливы все дети — независимо от того, в какой жизненной ситуации они находятся. Главная цель этого мероприятия — не просто наградить и чествовать лучших, но и показать другим ребятам, что они тоже могут проявить свои таланты», — сказал заместитель Губернатора Вологодской области Олег Васильев

В творческом состязании принимали участие дети с непростой судьбой. Это дети из опекаемых семей и Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Членами жюри были известные на Вологодчине деятели культуры и искусства, лауреаты творческих конкурсов разного уровня, мастера художественных промыслов и депутаты.

«Самое главное в этом конкурсе — это дружба и поддержка, которую ребята здесь получают. Это настоящее единение через творчество и сегодня мы это видим — все ребята собрались на одной сцене. У детей развивается не только творческие способности, но и стремление узнать об истории нашего края, о ремеслах, которыми занимались наши предки», — прокомментировала депутат Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта «России важен каждый ребенок» Марина Денисова

Поддержать юных вологжан пришел сегодня и Мэр Вологды Сергей Воропанов.

«Дети — самое ценное, что есть в нашей жизни, они — наше будущее! Им мы отдаем всю нашу любовь, внимание, учим их доброте, воспитываем в них любовь к своей стране, создаем условия для их развития. Это так важно, чтобы ребенок нашел себя в жизни и стал настоящим гражданином страны. Конкурс как ничто другое воплощает эти цели. В этот день я желаю, чтобы в домах вологжан царили добро, любовь и взаимопонимание! А финалистам — новых побед и совершенствования талантов», — напутствовал со сцены Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Все участники получили почетные кубки финалистов, подарочные сертификаты и денежные призы. Два участника конкурса из Тотемского центра помощи детям сразу после концерта уехали в новую семью — это стало главным подарком юным вологжанам.

Привлечение приемных родителей — одна из целей конкурса. Впервые он прошел на Вологодчине. Творческое состязание появилось по инициативе Департамента социальной защиты. «Созвездие талантов Вологодчины» проходит при поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова , регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Отдельно наградили обладателя зрительских симпатий. С 4 по 30 мая проходило интернет-голосование за понравившиеся выступления и экспозиции финалистов, в котором приняло участие более 4 тысяч вологжан. Победительница из Харовского района получила сертификат на авиаперелет на двух персон по маршруту Череповец — Геленджик и обратно.