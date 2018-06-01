Грибок и протекающая канализация. Воронежцы пожаловались на ужасные условия в детсаду

Плесень скрывали за несколькими слоями линолеума и обоев. Плесень, сырость и протекающая канализация — в таких условиях родителям предложили оставлять своих детей в воронежском детском саду №198. Жуткие санитарные условия скрывали за несколькими слоями линолеума и обоев. Чёрную плесень нашли совершенно случайно. Что, впрочем, руководство дошкольного учреждения не смутило. Родители дошколят седьмой группы детского сада №198 демонстрируют собранный видеоархив. Сложно поверить, но на кадрах — спальня для малышей. Чёрный влажный налёт — это плесень, которая долгие годы распространялась под линолеумом. Сюда первого сентября должны были прийти десятки детей, но вмешалась случайность.

— Открытым текстом говорилось, что финансирование очень слабенькое. Исторически сложилось, что в нашем садике 1,5 тыс. рублей ежемесячно сдают на добровольные пожертвования. Родители начали заниматься сбором средств на переклейку обоев, и буквально через неделю уже зашла бригада. Человек из бригады чуть позже перезвонил и сказал, что в детской комнате под обоями оказалась плесень, — рассказала жительница Воронежа Нина Клевцова. На место тут же вызвали заведующую и воспитателей. Однако их состояние комнат совсем не пугает. На предложение изучить чёрный налёт под микроскопом старший воспитатель ответила, что в таком случае сад могут закрыть на долгие годы.

— Нам было сказано — расформировываем группу, ваши дети едут на Машмет или в другие садики, где нет комплекта. На предложение всё исправить, был один ответ — нет денег, — рассказал воронежец Михаил Фокин . Источник сырости и грибка родители обнаружили самостоятельно. Оказалось, что в туалете проржавела канализационная труба. Ручеёк нечистот долгое время тёк прямо под детские кровати.

В спальне сейчас убрали всю мебель и сняли испорченное покрытие. Срочно пытались избавиться и от чёрного налёта, но с ним всё оказалось сложнее. Выяснилось, что каждая группа, которая заезжала, стелила новый слой линолеума поверх старого — и всё гнило дальше. Из руководства дошкольного учреждения со съёмочной группой согласилась общаться только старшая воспитательница. По её словам, проверять санитарное состояние детских комнат — обязанность медиков. Только вот в саду такой должности в принципе не существует. — В штате у нас медиков нет, так как у нас нет лицензии на медицинскую деятельность. У нас не лицензирован медицинский кабинет, — заявила воспитатель.

В управлении образования журналистам «Вести-Воронеж» объяснили, что за санитарное состояние детского сада несёт ответственность исключительно заведующая. А«добровольные пожертвования» от родителей — это и вовсе уголовное преступление. — В настоящее время руководитель детского сада находится в отпуске, и наша комиссия по результатам своего служебного расследования будет принимать меры — либо дисциплинарного взыскания к руководителю, либо к исполняющему обязанности, который в этот период такую ситуацию допустил, — пояснила руководитель городского управления образования и молодёжной политики Любовь Кулакова . Что же касается заражённого плесенью помещения, то там в ближайшее время пройдёт полноценный ремонт. Оказалось, что в детском саду и без помощи родителей на это денег хватает.