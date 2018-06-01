Ещё
В санатории «Крым» Минобороны России состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В санатории «Крым» Минобороны России состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей 

ТК «Звезда» 39 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Программа мероприятия, в котором приняли участие около 300 детей военнослужащих и военных пенсионеров, включала проведение конкурсов, экскурсии и новую шоу-программу с дельфинами.
1 июня в военном санатории «Крым» Минобороны России состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Участие в торжестве приняли около 300 детей военнослужащих и военных пенсионеров, находящиеся на отдыхе в санатории, а также дети, проживающие в поселке Партенит.
Праздничная программа включала проведение конкурсов, экскурсии по территории санатория, новую шоу-программу с дельфинами, разработанную в 2018 году.
Маленьким посетителям было рассказано не только о важном значении охраны природы и сохранении этих прекрасных млекопитающих, занесенных в Красную книгу, но и об их уникальных методах лечения больных пациентов.
В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации на базе военного санатория «Крым» с 2014 года проводится реабилитация пациентов с патологией центральной нервной системы с применением дельфинов (дельфинотерапия).
ТК «Звезда»: последние новости
Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил Более 80 тысяч детей будут летом отдыхать в лагерях Юнармии Посольство РФ предупредило о немотивированных задержаниях российских детей в Великобритании
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест24
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного5
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина14
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности8
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение