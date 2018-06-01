В санатории «Крым» Минобороны России состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей

Программа мероприятия, в котором приняли участие около 300 детей военнослужащих и военных пенсионеров, включала проведение конкурсов, экскурсии и новую шоу-программу с дельфинами.

1 июня в военном санатории «Крым» Минобороны России состоялось праздничное мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.

Участие в торжестве приняли около 300 детей военнослужащих и военных пенсионеров, находящиеся на отдыхе в санатории, а также дети, проживающие в поселке Партенит.

Праздничная программа включала проведение конкурсов, экскурсии по территории санатория, новую шоу-программу с дельфинами, разработанную в 2018 году.

Маленьким посетителям было рассказано не только о важном значении охраны природы и сохранении этих прекрасных млекопитающих, занесенных в Красную книгу, но и об их уникальных методах лечения больных пациентов.

В соответствии с поручением Министра обороны Российской Федерации на базе военного санатория «Крым» с 2014 года проводится реабилитация пациентов с патологией центральной нервной системы с применением дельфинов (дельфинотерапия).