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В Калининграде закроют детсад из-за менингита
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В Калининграде закроют детсад из-за менингита 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Детский сад №48 в Калининграде закроют на один день 4 июня из-за того, что несколько воспитанников заболели менингитом и энтероколитом.
Как сообщает пресс-служба администрации городского округа, с 14 мая по 1 июня Роспотребнадзор выявил три случая заболевания энтероколитом и три случая энтеровирусного менингита в трёх группах. По состоянию на 1 июня подтверждено уже только два случая энтеровирусного менингита в двух группах и три случая энтероколита в одной группе.
В помещениях двух групп прошла дезинфекция. «В группах установлено ежедневное меднаблюдение за контактными детьми и персоналом карантинной группы. 31 мая у 16 сотрудников забрали анализы», — отмечает пресс-служба.
Для проведения необходимых противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию энтеровирусной инфекции, детсад закроют на один день. Во всех помещениях пройдет дезинфекция. С 5 июня дети смогут вернуться в учреждение.
Отметим, что детсад закроют с подачи Роспотребнадзора. По результатам предписания ведомства заведующий детсад, возможно, будет привлечен к дисциплинарной ответственности.
Отметим, детсад в общей сложности посещает 10 групп, в которые входит 321 ребенок. Работает в учреждении 48 человек. Все они в апреле прошли медосмотр и имеют допуск к работе.
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