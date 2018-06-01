В ростовском детском саду выбрали президента

Голосование прошло в детском саду № 117, где начала работать правовая программа. Дошкольники сами голосовали за одного из семи кандидатов, опуская бюллетени в урну. Каждый из соискателей, в свою очередь, предоставил избирательную программу. Помимо прочего, предлагалось сделать хоккейную школу, бассейн, чтобы «дети учились плавать и играть в водные игры», по парку на каждой улице.

Победу одержал 4-летний Владимир Яковлев . Он предложил устроить в каждом дворе спортивную площадку, сделать красочный ремонт в детских поликлиниках и больницах, организовать комнаты с детскими игрушками. Его полномочия истекут 31 мая следующего года.

Тем же, кто не сумел одержать победу в голосовании, предложили занять посты министров.

«В то время, как остальные будут играть, им придётся приходить ко мне, решать вопросы, которые касаются их групп, других деток. Допустим, они не хотят манную кашу на завтрак, тогда мы будем рассматривать меню, выбирать замену», — рассказала заведующая детским садом Светлана Ладная.