В НАМИ детям продемонстировали научно-производственные мощности

Москва, 1 июня. — Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Александр Морозов принял участие в празднике, посвященном Дню защиты детей, который прошел в Государственном научном центре Российской Федерации ФГУП «НАМИ».

В этот день институт открыл свои двери для детей сотрудников НАМИ, Минпромторга России и учеников московской школы №444, которые своими глазами смогли увидеть, как работают российские ученые в ведущем научном центре в области автомобилестроения.

Для детей была организована обзорная экскурсия по институту, в ходе которой все присутствующие могли узнать о работе инженеров и конструкторов, а также посетить различные научно-производственные подразделения предприятия. В Дизайн Центре НАМИ ребята ознакомились с инновационной разработкой российских ученых — беспилотным электробусом системы ШАТЛ. Большой интерес у детей вызвала демонстрация процесса цифрового моделирования автомобилей с использованием средств виртуальной реальности.

После осмотра предприятия детям и их родителям организаторы устроили мастер-класс и чаепитие с памятными подарками.