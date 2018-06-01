Юные жители Самары побывали на спортивном празднике в День защиты детей

80 мальчишек и девчонок, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, играли, веселились и сдавали нормы ГТО. Придуманную в Советском Союзе программу физического воспитания в 90-е незаслуженно забыли.

Скакалки, прыжки в длину, отжимания и подтягивания. Каждый ребенок мог выбрать то, что ему по душе. На погоду никто не обращал внимания. Всем было жарко и жутко интересно. Сдал нормы ГТО — значит готов к труду и обороне. Комплекс рассчитан на людей от 6 до 70 лет. У каждого возраста своя сложность. Подобные спортивные праздники проходят третий год подряд. У детей пользуются огромной популярностью. Постоянные участники — спортсмены-тхэквондисты. Их показательные выступления собирают массу зрителей.

Как правило, после таких эффектных прыжков в спортивных секциях аншлаг. Специалисты утверждают: чем раньше ребенок начнет заниматься спортом, тем больше шансов, что потом не бросит.

Комплекс ГТО пытались сдать многие. Правда, не у всех получилось. Однако на лицах детей нет расстройства. Только решимость сдать в следующий раз. А пока надо подготовиться — набраться сил и ловкости. И тогда заветный золотой значок ГТО окажется в кармане.