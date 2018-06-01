В Воронеже открылась первая круглосуточная клиника детской хирургии

В новой больнице возможны как консультации, так и операции. Первая круглосуточная частная клиника, которая специализируется на детской хирургии, травмотологии и ортопедии начала работу в Воронеже. Развалившееся здание на улице Путиловской всего за полгода привели в порядок и оборудовали новейшими медицинскими ноу-хау. Тут есть барокамера, криосауна, узи, современные операционные, позволяющие с помощью 3d-технологий проводить малоинвазивные вмешательства. Специалисты готовы решить любую проблему — от проглоченной пуговицы и небольшой травмы до серьёзных заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей.

Центр предоставляет весь спектр услуг: скорая помощь, консультация, лечение, выполнение сложных операции. Всё это 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Чиновники говорят — такой центр даёт альтернативу пациентам и дополняет услуги государственных медучреждений. Цены обещают средние по городу. А скорая помощь, говорят, будет работать фактически по себестоимости. Причём скорая частной клиники и городских больниц будет работать сообща, то есть родители смогут выбирать, куда везти ребенка. — Это производит очень серьёзное и радостное впечатление, потому что такого уровня клиник в России очень и очень немного. С появлением альтернативы при лечении детей качество медицинского обслуживания, я уверен, только улучшится, — отметил врио заместителя губернатора Воронежской области Евгений Юрченко