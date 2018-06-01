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Более 200 человек встали в «Самый дружный хоровод» в Перми
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Более 200 человек встали в «Самый дружный хоровод» в Перми 

ТАСС 1 час назад
ПЕРМЬ, 1 июня. /ТАСС/. Дети и взрослые взялись за руки в «Самом дружном хороводе» в День Защиты детей в Перми. В завершение мероприятия состоялось итоговое награждение победителей и участников программы «Тетрадка дружбы», которая проводится в Пермском крае, по итогам 2017-2018 учебного года, сообщила в пятницу менеджер проекта Елизавета Русских.
"В «Самый дружный хоровод» встали более 200 школьников, воспитанников детских домов и интернатов, родителей, педагогов. Международная акция «Самый дружный хоровод» объединила людей разных национальностей, вероисповедания, социального статуса, " — сказала она.
С Днем защиты детей участников хоровода поздравила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова, пожелав им отлично провести каникулы. Участники и гости акции в Перми посетили интерактивные и творческие площадки, где каждый мог сыграть в любимые детские дворовые игры и научиться делать посланников акции — бумажных голубей. Во время хоровода дети запустили голубей, хором крикнув: «Все дети хотят дружить».
Также в рамках акции «Самый дружный хоровод» прошел показ национальных костюмов. Дети показали оригинальные и колоритные костюмы разных народов Пермского края — русские, татарские, азербайджанские, коми-пермяцкие.
В завершение мероприятия состоялось награждение победителей и участников программы «Тетрадка дружбы». Победители тетрадных номинаций и конкурсов программы получили дипломы и подарки от партнеров ассоциации «Тетрадка дружбы», среди которых галерея частных коллекций «Уникум», языковой центр Littera, фитнес-центр «Колизей».
Международная акция «Самый дружный хоровод» прошла в 24 регионах России и четырех зарубежных странах. Общее количество участников — более 8 тыс. Организатор проекта — Национальная ассоциация развития образования (НАРО) «Тетрадка дружбы».
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