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День защиты детей за решеткой: как прошел праздник 1 июня в Кировградской колонии
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День защиты детей за решеткой: как прошел праздник 1 июня в Кировградской колонии 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
1 июня для трудных подростков из детской воспитательной колонии № 2, которая находится в городе Кировграде, тоже устроили праздник — День защиты детей. Молодежь навестила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, которая сегодня возглавляет департамент молодежной политики.
Ольга Глацких подарила колонии большой музыкальный центр. В ответ воспитанники устроили для гостей концерт с песнями и танцами. Кроме того, к подросткам приехал знаменитый боксёр и чемпион олимпийских игр Егор Мехонцев — он был почетным гостем.
— Он посоветовал детям обязательно заняться спортом, чтобы быть здоровыми и сильными. Рассказал, что нужно ставить перед собой цели и побеждать, — рассказал руководитель городского общественного фонда содействия беспризорникам Бек Манасов.
Среди гостей колонии была и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова. Она поздравила детей с праздником и пожелала успехов в учёбе.
А мы прошлись по колонии и посмотрели, как живут ее воспитанники, зашли в кубрик, класс. Там оказалось очень светло и красиво, ухоженно и опрятно, помещения больше напоминают детский лагерь. Здесь можно увидеть и мягкие игрушки, и даже пушистую рыжую кошку, которая живет в колонии.
А в феврале 2017 года в эту же колонию приезжала Юлия Михалкова, чтобы посмотреть, как парни играют в хоккей.
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