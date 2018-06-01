День защиты детей за решеткой: как прошел праздник 1 июня в Кировградской колонии

1 июня для трудных подростков из детской воспитательной колонии № 2, которая находится в городе Кировграде, тоже устроили праздник — День защиты детей. Молодежь навестила олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких , которая сегодня возглавляет департамент молодежной политики.

Ольга Глацких подарила колонии большой музыкальный центр. В ответ воспитанники устроили для гостей концерт с песнями и танцами. Кроме того, к подросткам приехал знаменитый боксёр и чемпион олимпийских игр Егор Мехонцев — он был почетным гостем.

— Он посоветовал детям обязательно заняться спортом, чтобы быть здоровыми и сильными. Рассказал, что нужно ставить перед собой цели и побеждать, — рассказал руководитель городского общественного фонда содействия беспризорникам Бек Манасов.

Среди гостей колонии была и свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова . Она поздравила детей с праздником и пожелала успехов в учёбе.

А мы прошлись по колонии и посмотрели, как живут ее воспитанники, зашли в кубрик, класс. Там оказалось очень светло и красиво, ухоженно и опрятно, помещения больше напоминают детский лагерь. Здесь можно увидеть и мягкие игрушки, и даже пушистую рыжую кошку, которая живет в колонии.