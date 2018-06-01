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Не сговариваясь, в салехардской больнице сегодня побывали сразу несколько активных дарителей добра
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Не сговариваясь, в салехардской больнице сегодня побывали сразу несколько активных дарителей добра 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В День защиты детей Светлана Вохмянина, преподаватель кафедры художественной культуры ямальского многопрофильного колледжа, проводила уже третий урок с маленькими художниками на площадке «Лучик». В этот раз она пришла не одна, а со студентами. Молодые педагоги совершенно бескорыстно занимаются с детьми в рамках проекта молодежного православного движения «Благо».
К ним на урок заглянул настоятель часовни во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого) отец Сергий. Он принёс детям полную корзину фруктов. И признался, что тщательно их вымыл, но наказал детям ещё раз помыть самим. Всё же это больница и лишняя гигиена не помешает.
В это же время в коридоре появились представители фонда поддержки малого предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа. Они принесли для самых маленьких детей, которые лежат здесь без мам, самое необходимое — памперсы. Деньги собрали среди коллег из Салехарда, Ноябрьска, Губкинского, Тарко-Сале и Нового Уренгоя.
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