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Монтаж подъемника и пандуса в доме на ул. Конева, где живет инвалид-колясочник, завершили в Вологде
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Монтаж подъемника и пандуса в доме на ул. Конева, где живет инвалид-колясочник, завершили в Вологде 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
В одном из подъездов дома № 35 по ул. Конева реконструировали входную группу и вмонтировали подъемник. Дело в том, что здесь живет вологжанин, передвигающийся на кресле-коляске. Оценивали работу вместе с представителями управляющей компании и координатором проекта партии «Единая Россия» «Единая страна — доступная среда» Максимом Выдровым.
«Мы посмотрели, что все запланированные работы проведены, подъемник установлен. Надеюсь, что вологжанин оценит новые условия, и образ жизни еще одного вологжанина изменится в лучшую сторону», — рассказал Максим Выдров.
Работы провели за счет управляющей компании «РЭС-12» и представителей бизнеса — компании «СПМК-ВЭФ». Создать необходимые условия для людей-колясочников возможно в каждом доме. Как правило, это делается за счет средств жильцов, управляющей организации, либо средства спонсоров. Не менее важно — обеспечить комфортные условия и в учреждениях социальной сферы. И в Вологде эта работа идет, в том числе в школах и детских садах. Так, в этом году оборудуют входные группы для детей — колясочников, адаптируют помещения в детских садах № 94 и 101.
«В этих детских садах будут установлены пандусы, расширены дверные проема, адаптированы санитарные комнаты. Финансирование для проведения данных работ из трех источников — федерального, регионального и муниципального», — пояснил заместитель начальника Управления образования Вологды Владимир Мелисевич.
В 94-м детском саду больше 290 воспитанников, 12 малышей — с ограничениями по здоровью. Поэтому потребность в таких работах есть.
«Я считаю, что очень важно обеспечить детей необходимыми условиями. Все работы будут производиться в течение летнего периода и к началу учебного года мы будем готовы», — говорит заведующая детским садом № 94 Вера Чернышова.
Все оборудование, которое закупается для учреждений, проходит согласование специальной комиссии. Работы, благодаря которым детям здесь будет комфортнее, пройдут уже этим летом. Добавим, в скором времени доступнее для инвалидов станет среда еще в нескольких жилых домах. Сейчас прорабатывается еще несколько заявок.
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