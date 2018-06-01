Юнармейцы Подмосковья провели акцию «Подари улыбку» в День защиты детей

Участники военно-патриотического движения передали около 1,5 тыс. подарков детям из многодетных и малоимущих семей, проживающим в Балашихе, Егорьевске, Звенигороде, Восходе, Фрязине, Реутове, Люберцах, Ступине, Коломне и Кашире.

В Международный день защиты детей участники Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» сделали подарки детей из многодетных и малоимущих семей.

1 июня юнармейцы Подмосковья поздравили детей из многодетных и малоимущих семей с первым днем лета и Международным днем защиты детей.

В акции принимали участие города Балашиха, Егорьевск, Звенигород, Восход, Фрязино, Реутов, Люберцы, Ступино, Коломна и Кашира. Всего юнармейцы передали около 1,5 тыс. подарков.