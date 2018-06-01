Ещё
Юнармейцы Подмосковья провели акцию «Подари улыбку» в День защиты детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Юнармейцы Подмосковья провели акцию «Подари улыбку» в День защиты детей 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники военно-патриотического движения передали около 1,5 тыс. подарков детям из многодетных и малоимущих семей, проживающим в Балашихе, Егорьевске, Звенигороде, Восходе, Фрязине, Реутове, Люберцах, Ступине, Коломне и Кашире.
В Международный день защиты детей участники Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» сделали подарки детей из многодетных и малоимущих семей.
1 июня юнармейцы Подмосковья поздравили детей из многодетных и малоимущих семей с первым днем лета и Международным днем защиты детей.
В акции принимали участие города Балашиха, Егорьевск, Звенигород, Восход, Фрязино, Реутов, Люберцы, Ступино, Коломна и Кашира. Всего юнармейцы передали около 1,5 тыс. подарков.
ТК «Звезда»: последние новости
В Екатеринбурге воспитательница частного детсада забыла двух детей на улице 1 июня во всех регионах России стартует летний сезон юнармейских лагерей Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест29
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного10
Ляпы в советских кинохитах7
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина16
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение