Активные граждане оценят работу центров «Мои документы»

«Мои документы» — это 128 точек на карте Москвы, где можно быстро и просто получить необходимые государственные услуги.

Первый паспорт, свадьба, рождение ребенка или новый дом — центры работают по принципу «госуслуги быстро и понятно» уже восемь лет. Насколько это получается — решат сами москвичи в новом голосовании проекта «Активный гражданин».

«Мои документы» — это офисы госуслуг, расположенные в каждом районе Москвы. На протяжении вот уже 8 лет в них можно быстро и с комфортом: оформить свидетельство о рождении, паспорт, СНИЛС, ИНН, водительские права, согласовать перепланировку и многое другое. Все услуги доступны 7 дней в неделю с 8 до 20 часов и, не важно, где вы прописаны — по большинству вопросов вас примут в любом из 128 офисов, расположенных во всех округах города. В новом голосовании проекта «Активный гражданин» жители столицы смогут оценить качество работы любого из 10 окружных центров, выставив ему баллы от 1 до 10 по 5 основным критериям.

Пользователям предлагают выбрать самые быстрые, клиентоориентированные, профессиональные и комфортные офисы госуслуг столицы. Можно оценить центры по пяти параметрам: «Время ожидания приема», «Скорость работы сотрудников», «Клиентоориентированность», «Профессионализм сотрудников центра», «Уровень комфорта и удобства».

В 2016 году активные граждане уже принимали участие в подобном голосовании, тогда свое мнение высказали около 240 тысяч человек. Главным отличаем было то, что в голосовании 2016 года участники проекта оценивали центры только по трем критериям: «Скорость обслуживания», «Клиентоориентрированность» и «Профессионализм сотрудников центра». Победителем по всем трем пунктам стал центр госуслуг «Мои документы» района Лианозово. За скорость обслуживания посетители центра поставили ему 8,63 балла из 10-ти возможных. Клиентоориентированность оценили в 8,64 балла, а профессионализм сотрудников в 8,53 балла. Также в число лучших вошли центры госуслуг районов Марфино, Северный, Ломоносовский, Арбат и Куркино.

Также в январе этого года на Пресненской набережной открылся первый флагманский центр государственных услуг, основным преимуществом которого стали дополнительные сервисы и услуги, также выбранные активными гражданами. В центре теперь можно зарегистрировать новый автомобиль, посетить нотариуса, получить информацию об имеющейся задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам и даже купить экскурсионный тур. Кроме того, по решению москвичей во флагмане открыли отделение банка и другие полезные сервисы: билетную кассу, фотоателье, медицинские услуги, а также стойка «Яндекс. Такси».