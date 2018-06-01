Госуслуги для детей: какие документы можно оформить

В честь Международного дня защиты детей центры «Мои документы» напоминают о самых важных услугах для юных граждан и их родителей.

В центрах госуслуг есть возможность оформления документов одним пакетом в рамках таких жизненных ситуаций, как, например, «Рождение ребенка» и «Многодетная семья». За один визит там помогут подать все необходимые документы на новорожденного, чтобы получить свидетельство о рождении, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, загранпаспорт, свидетельство об установлении отцовства, регистрацию по месту жительства и материнский капитал.

Многодетные семьи могут оформить удостоверение многодетной семьи, социальную карту, парковочное разрешение, пособия и льготы. Школьники — социальную карту учащегося, свой первый российский паспорт и загранпаспорт.

Во всех центрах госуслуг оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и мультфильмы. Кроме того, в «Моих документах» можно найти развивающие брошюры «Грамотный гражданин», в которых об услугах рассказано увлекательно и доступно.

Центры госуслуг «Мои документы» открыты в каждом районе города и ждут всех москвичей, в том числе и с их детьми, ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманский офис — с 10:00 до 22:00.