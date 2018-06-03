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Несколько госуслуг можно получить за один визит
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Несколько госуслуг можно получить за один визит 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Три новых проекта стартовали в центрах государственных услуг «Мои документы» с 1 июня. Они помогут существенно упростить получение документов.
Воспользовавшись услугой «Я автомобилист», можно подать документы на восстановление или замену прав и оформление международного водительского удостоверения. Также москвичи смогут получить сведения о нарушениях дорожного движения, внести свой автомобиль в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентных парковочных разрешений.
Услуга «Я потерял документы» позволит оформить и восстановить водительские права, СНИЛС, полис обязательного медицинского страхования, социальную карту, ИНН, удостоверение многодетной семьи. В центре госуслуг напомнили, что для начала необходимо восстановить паспорт.
Платить налоги тоже теперь стало проще. С помощью услуги «Я оплачиваю налоги» за одно посещение горожанин теперь может узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из ЕГРН, подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и другую информацию.
Эти услуги на данный момент доступны в 11 центрах госуслуг «Мои документы» Центрального округа, включая флагманский офис.
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