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В «Моих документах» можно получить все документы на новорожденного одним пакетом
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В «Моих документах» можно получить все документы на новорожденного одним пакетом 

Твоя Газета 4 июня 2018
Фото: Твоя Газета
В День защиты детей «Мои документы» напоминают о важных услугах для молодых родителей. Так, в центрах госуслуг есть возможность оформления документов одним пакетом в рамках проектов «Рождение ребенка» и «Многодетная семья».
«Наши специалисты помогут за один визит подать документы для новорожденного: свидетельство о рождении, СНИЛС, полис ОМС, заграпаспорт, свидетельство об установлении отцовства, регистрация по месту жительства, материнский капитал, а для многодетной семьи: удостоверение многодетной семьи, социальная карта, парковочное разрешение, пособия и льготы», — отмечает пресс-служба центров госуслуг.
Для удобства малышей и их родителей во всех «Моих документах» оборудованы детские уголки, где маленьких москвичей ждут игрушки, цветные карандаши, веселые книжки с картинками и юбимые мультики. Также в центрах можно найти развивающие книжки «Грамотный гражданин». Напомним, «Мои документы» открыты в каждом районе города ежедневно с 8 утра до 8 вечера, флагманский офис — с 10 утра до 10 вечера.
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