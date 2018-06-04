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В центрах «Мои документы» упростили получение ряда услуг
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В центрах «Мои документы» упростили получение ряда услуг 

Москва24 17 минут назад
Фото: Москва24
С 1 июня в столичных центрах «Мои документы» упростили получение ряда услуг для налогоплательщиков, автомобилистов и горожан, потерявших документы.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в категории «Я — автомобилист» за один визит можно подать документы на восстановление или замену прав, внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей, оформление резидентных парковочных разрешений и водительских удостоверений международного образца, а также запросить сведения о нарушениях правил дорожного движения.
При потере документов специалисты центра помогут восстановить водительские права, СНИЛС, полис ОМС, социальную карту, ИНН и удостоверение многодетной семьи. Услуги можно получить при наличии паспорта, поэтому первым при необходимости придется восстановить его.
Единая услуга «Я оплачиваю налоги» позволит жителям за одно посещение узнать обо всех действующих налогах и сборах, оформить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подать заявление на предоставление льготы по налогам, запросить справку о состоянии расчетов по налогам и другую информацию.
Пилотные проекты пока доступны в 11 центрах Центрального округа города, включая флагманский офис. Воспользоваться услугами могут не только жители ЦАО, но и те, кто проживает в других округах.
2 марта вступил в силу закон, согласно которому они получили право принимать деньги в зачет госпошлин и других платежей. Раньше внести оплату можно было только через банки или терминалы платежных систем, которые часто берут комиссию за операцию.
В предстоящие праздники центры «Мои документы» не будут работать только один день — 12 июня. Во все остальные дни график работы останется прежним: с 8 утра до 8 вечера без перерывов и выходных, флагманский офис в ТРЦ «Афимолл Сити» — с 10 утра до 10 вечера. Об этом сообщили в пресс-службе центра госуслуг.
При этом режим работы органов ЗАГС в праздники будет отличаться. Рабочими будут только 9 и 13 июня, а с 10 по 12 июня ЗАГСы работать не будут.
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