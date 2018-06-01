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В Воронеже в 2018 году начнётся строительство 9 детских садов
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В Воронеже в 2018 году начнётся строительство 9 детских садов 

Вести Воронеж 33 минуты назад
Фото: Вести Воронеж
За два года в городе обеспечат 2 тыс. мест. В день защиты детей, 1 июня, председатель Воронежской областной думы провел тематический приём. С просьбой устроить или ускорить оформление ребенка в детсад к Владимиру Нетёсову обратились сразу пять воронежских семей. Так, жительница микрорайона Боровое пришла вместе с дочкой Ярославой. Место в садике девочке обещают только через год, а у мамы уже заканчивается декретный отпуск и ей нужно выходить на работу. Владимир Нетёсов попросил руководителя городского управления образования разобраться в ситуации и оперативно дать ответ. С такой же проблемой на приём пришла и Эвелина Мустафаева, которая вместе с семьёй переехала в Воронеж из Ташкента. — Ребёнок должен развиваться, общаться с другими детками. А мы, родители, должны работать, но мы привязаны — дома сидим, — поделилась Эвелина Мустафаева.
В ходе приёма удалось решить проблемы всех заявителей. Владимир Нетёсов отметил, что причина этих обращений — дефицит детсадов. Но уже принято решение в ближайшие два года обеспечить Воронеж 2 тыс. мест в дошкольных учреждениях. А всем малышам, которые в день защиты детей пришли на прием вместе с родителями, Владимир Нетёсов подарил развивающие книги и энциклопедии. — В Воронеже в 2018 году начнем строить девять детских садов во всех шести районах. Главная задача — чтобы ребёнок приходил в садик и оказывался под хорошим воспитанием и присмотром. И там занимались его обучением и развитием, — сообщил спикер Владимир Нетёсов.
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