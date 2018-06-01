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Скворцова: в России стали чаще делать внутриутробные операции по новым технологиям
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Скворцова: в России стали чаще делать внутриутробные операции по новым технологиям 

ТАСС 28 минут назад
МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Количество проводимых внутриутробных, а также в период новорожденности операций выросло за последние годы в несколько раз, сообщает пресс-служба Минздрава по итогам выступления министра здравоохранения Вероники Скворцовой в Международный день защиты детей.
"Активно развиваются новые виды высокотехнологичной медицинской помощи, такие как детская хирургия в период новорожденности, внутриутробная хирургия. В 2017 году в рамках профиля «детская хирургия в период новорожденности» проведено 1093 операции, а в 2011 году — только 383", — приводит пресс-служба слова Вероники Скворцовой.
По словам министра, объемы высокотехнологичной медицинской помощи выросли в два раза по сравнению с 2012 годом, с 68,9 тыс. до 138,3 тыс. в 2017 году.
Одним из важнейших мероприятий в здравоохранении является профилактика. «В 2017 году профилактические медицинские осмотры прошли более 24 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет», — также сообщила Скворцова.
Также в 2017 году были обследованы более 1,5 млн новорожденных (95% от числа родившихся) на пять наследственных и врожденных заболеваний. Более 1 тыс. детей по итогам обследований поставлены на диспансерный учет и получают необходимое лечение.
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