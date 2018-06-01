В калининградском детсаду №48 зафиксирован энтеровирусный менингит

В детском саду №48 в Калининграде зафиксировано несколько случаев заболевания энтеровирусной инфекцией и в частности, энтеровирусным менингитом. Об этом «Клопс» в пятницу, 1 июня, сообщили родители воспитанников дошкольного учреждения.

По словам горожан, две недели назад одного из детей госпитализировали в инфекционную больницу с подозрением на менингит. У мальчика были сильные головные боли, тошнота и высокая температура. Через несколько дней схожие симптомы обнаружились и у других ребятишек, посещающих детсад №48.

"У моего ребенка выявили норовирус. У него уже неделю, извините, сопли, понос и высокая температура. Спрашивала у знакомых, у которых дети ходят в другие детские садики, таких симптомов нет. Сейчас уже есть случаи заболевания в других группах", — сокрушается мама воспитанника Ольга Сергеевна.

По словам женщины, руководство учреждения закрыло одну группу на карантин. Однако остальные воспитанники продолжают посещать детский сад.

“Сначала появилась табличка: «В данной группе карантин по менингиту до 4 июня». А потом табличка поменялась, карантин уже не по менингиту, а по энтеровирусу", — рассказала Ольга Сергеевна.

В управлении Роспотребнадзора по Калининградской области на запрос «Клопс» ответили, что в детском саду №48 с 14 мая 2018 года зарегистрировано три случая энтеровирусной инфекции среди детей трёх групп. Все заболевшие проходят лечение в стационаре.

“С целью ограничения распространения инфекции, недопущения групповой заболеваемости в детском саду организован комплекс противоэпидемических мероприятий: медицинское наблюдение, дезинфекция”, — говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь, в комитете по образованию администрации Калининграда также подтвердили случаи заболевания энтеровирусной инфекцией в ДДУ №48.

“По состоянию на 1 июня подтверждено два случая энтеровирусного менингита в группах №№ 3, 10 и три случая энтероколита неизвестной этиологии в группе № 4”, — сообщили «Клопс» в мэрии.

В помещениях была проведена дезинфекция, за детьми наблюдают медики. 4 июня детский сад №48 будет закрыт на общую санитарно-эпидемиологическую обработку, приём воспитанников возобновится на следующий день, уточнили в администрации Калининграда.

В январе 2018 года в Калининграде из-за кишечной инфекции временно был закрыт детский сад №2. В 2017 году Московский суд Калининграда взыскал с детского сада №131 Калининграда компенсацию в пользу родителей детей, заболевших сальмонеллёзом.