Волгоград отпраздновал День защиты детей на новой набережной

Сегодня за стадионом «Волгоград Арена» в нескольких шагах от Волги сотни людей отметили день защиты детей концертом, открытие памятника и веселым концертом на новой набережной.

На сцене выступили более десяти местных вокальных и танцевальных коллективов

Скульптуру открыли специально ко Дню защиты детей

Главным объектом для фотосессии стала скульптура «Волна», которую сегодня представили волгоградцам. Рядом с гигантской чайкой разместилась студия Ералаш, которая бесплатно делала детям аквагрим.

Дети осваивали новое место для развлечений

Пираты разогревали детей танцами и кричалками

Вдоль Нулевой продольной запускали воздушных змеев. Свежий северный ветер делал погоду лётной.

Каждый ребенок старался запустить своего змея как можно дальше

Самые маленькие довольствовались шариками

Завершился праздник ярким и красочным фейерверком.

Остановка была лучшим местом, где можно укрыться от ветра

Не давали замёрзнуть современные подвижные игры