Ещё
Волгоград отпраздновал День защиты детей на новой набережной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Волгоград отпраздновал День защиты детей на новой набережной 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
Сегодня за стадионом «Волгоград Арена» в нескольких шагах от Волги сотни людей отметили день защиты детей концертом, открытие памятника и веселым концертом на новой набережной.
На сцене выступили более десяти местных вокальных и танцевальных коллективов
Скульптуру открыли специально ко Дню защиты детей
Главным объектом для фотосессии стала скульптура «Волна», которую сегодня представили волгоградцам. Рядом с гигантской чайкой разместилась студия Ералаш, которая бесплатно делала детям аквагрим.
Дети осваивали новое место для развлечений
Пираты разогревали детей танцами и кричалками
Вдоль Нулевой продольной запускали воздушных змеев. Свежий северный ветер делал погоду лётной.
Каждый ребенок старался запустить своего змея как можно дальше
Самые маленькие довольствовались шариками
Завершился праздник ярким и красочным фейерверком.
Остановка была лучшим местом, где можно укрыться от ветра
Не давали замёрзнуть современные подвижные игры
v1.ru: последние новости
Волгоградский облсуд настоял на закрытии «Весёлого улья» Волгоградцы выстроились в очередь на кастинге режиссера Сергея Урсуляка Фильм волгоградки Елены Исинбаевой взял премию на кинофестивале в Ницце
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест31
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного12
Ляпы в советских кинохитах7
Русская Ванга: почему скрывается слепая баба Нина18
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение