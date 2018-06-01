Волгоград отпраздновал День защиты детей на новой набережной 

Сегодня за стадионом «Волгоград Арена» в нескольких шагах от Волги сотни людей отметили день защиты детей концертом, открытие памятника и веселым концертом на новой набережной.
На сцене выступили более десяти местных вокальных и танцевальных коллективов
Скульптуру открыли специально ко Дню защиты детей
Главным объектом для фотосессии стала скульптура «Волна», которую сегодня представили волгоградцам. Рядом с гигантской чайкой разместилась студия Ералаш, которая бесплатно делала детям аквагрим.
Дети осваивали новое место для развлечений
Пираты разогревали детей танцами и кричалками
Вдоль Нулевой продольной запускали воздушных змеев. Свежий северный ветер делал погоду лётной.
Каждый ребенок старался запустить своего змея как можно дальше
Самые маленькие довольствовались шариками
Завершился праздник ярким и красочным фейерверком.
Остановка была лучшим местом, где можно укрыться от ветра
Не давали замёрзнуть современные подвижные игры