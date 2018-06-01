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Более 24 млн детей прошли профилактические медосмотры в 2017 году
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Более 24 млн детей прошли профилактические медосмотры в 2017 году 

Мир24 49 минут назад
В прошлом году в России профилактические осмотры прошли более 24 млн детей, более 1,5 млн новорожденных обследовано на наследственные и врожденные заболевания, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
«В 2017 году профилактические медицинские осмотры прошли более 24 млн детей в возрасте от 0 до 17 лет», — сказала Скворцова. По словам министра, благодаря программе «Родовой сертификат» помощь в период беременности получили 1,5 млн женщин, в период родов и в послеродовой период — 1,6 млн мам. Также в прошлом году проведено обследование более 1,5 млн новорожденных (95% от числа родившихся) на пять наследственных и врожденных заболеваний. Из них у чуть более 1000 детей выявлены наследственные и врожденные заболевания. Дети взяты на диспансерный учет и получают необходимое лечение, подчеркнула Скворцова. Кроме того, глава Минздрава сообщила, что за последние годы были существенно увеличены объемы высокотехнологичной медицинской помощи для детей.
«В два раза по сравнению с 2012 годом, с 68,9 тысяч человек до 138,3 тысячи в 2017 году», — уточнила министр. Помимо этого Скворцова добавила, что продолжают активно развиваться новые виды высокотехнологичной медицинской помощи, такие как детская хирургия для новорожденных и внутриутробная хирургия. «В 2017 году в рамках профиля „Детская хирургия в период новорожденности“ проведено 1093 операции, а в 2011 году — только 383», — подытожила глава Минздрава.
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