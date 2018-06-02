День защиты детей с фондом «Доктор Клоун»

1 июня в Российской детской клинической больнице состоялся праздник по случаю Дня защиты детей, организованный благотворительным фондом «Доктор Клоун» при участии компании Lego.

Российская детская клиническая больница — первое в России медицинское учреждение, с которого началась история больничной клоунады в нашей стране. Будучи постоянным партнером фонда «Доктор Клоун», она поддерживает все его инновационные проекты, и поэтому 1 июня в стенах этой больницы фонд устроил грандиозный праздник для маленьких пациентов. Ранее беспрецедентная по масштабам акция «Измени будущее» проводилась в Сингапуре, Дании, Франции, Японии, Китае, Австралии и США, а в этом году возможность осуществить этот уникальный проект впервые появилась и у России.

На празднике со сцены искрометно шутил ведущий мероприятия, актер театра и кино Максим Матвеев , клоуны создавали праздничную атмосферу, а около 200 детей принимали участие в веселом флешмобе, устроенного фондом «Доктор Клоун». Кроме того, все они получили множество подарков.

Учредитель и директор фонда «Доктор Клоун» Юлия Райская отметила: «Очень радостно, что в этом году у нас появилась возможность провести беспрецедентную для России акцию. Благодаря нашему сотрудничеству у большого количества маленьких пациентов появилась возможность быть услышанными и воплотить свои идеи в жизнь. Мы надеемся, что такая акция будет проведена и в других больницах России».