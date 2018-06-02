Кому положены льготные путевки в летние лагеря?

Кому положены льготные и бесплатные путевки в детские лагеря, читайте в материале Sobesednik.ru

«Хочу отправить ребенка в детский лагерь, но в семье возникли сложности с деньгами. Подскажите, кто имеет право на льготные путевки в детские лагеря?»

Юлия, Гороховец

О том, кто и как может получить путевку бесплатно, рассказывает Наталья Склокина, специалист департамента образования администрации Владимирской области:

— На льготные путевки в детские лагеря имеют право семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации: многодетные, малообеспеченные, а также дети-инвалиды. Путевки им предоставляются бесплатно. Для этого нужно обратиться в территориальный орган социальной защиты населения.

Работающие родители, чьи семьи не попадают под льготные категории, должны обращаться в органы, уполномоченные заниматься организацией детского отдыха. У нас в регионе это управления образования. На 80 процентов путевки оплачивает городской и областной бюджет, 20 процентов — родители.

Чтобы получить путевку в детский санаторно-оздоровительный лагерь, нужно также обратиться в органы управления образованием на местах. Для детей работающих родителей она будет бесплатна. Требуется представить соответствующую справку от врача о том, что ребенок нуждается в оздоровительном отдыхе: у него неустойчивый иммунитет, наблюдается снижение зрения и т. д.

Путевки во всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена», в международный детский центр «Артек» также являются для родителей бесплатными. На сайте МДЦ «Артек» с 2017 года существует информационная система «Путевка». Родитель, заходя в нее, создает профиль и добавляет достижения ребенка за последние три года. Система формирует рейтинг ребенка. Мы отбираем для поездки в «Артек» детей с самым высоким рейтингом в соответствии с количеством мест, выделенных Минобразованием

Что касается «Орленка» и «Смены», в первую очередь даем путевки в них победителям и призерам олимпиад уровня не ниже муниципального. Также имеет большое значение социальная активность ребенка: участие в общественных, волонтерских организациях, проявление лидерских качеств.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2018.