Ещё
Кому положены льготные путевки в летние лагеря?
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Красный воробей
Детектив, Триллер, Драма
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Кому положены льготные путевки в летние лагеря? 

ИД «Собеседник» 15 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Кому положены льготные и бесплатные путевки в детские лагеря, читайте в материале Sobesednik.ru.
«Хочу отправить ребенка в детский лагерь, но в семье возникли сложности с деньгами. Подскажите, кто имеет право на льготные путевки в детские лагеря?»
Юлия, Гороховец
О том, кто и как может получить путевку бесплатно, рассказывает Наталья Склокина, специалист департамента образования администрации Владимирской области:
— На льготные путевки в детские лагеря имеют право семьи, находящиеся в сложной жизненной ситуации: многодетные, малообеспеченные, а также дети-инвалиды. Путевки им предоставляются бесплатно. Для этого нужно обратиться в территориальный орган социальной защиты населения.
Работающие родители, чьи семьи не попадают под льготные категории, должны обращаться в органы, уполномоченные заниматься организацией детского отдыха. У нас в регионе это управления образования. На 80 процентов путевки оплачивает городской и областной бюджет, 20 процентов — родители.
Чтобы получить путевку в детский санаторно-оздоровительный лагерь, нужно также обратиться в органы управления образованием на местах. Для детей работающих родителей она будет бесплатна. Требуется представить соответствующую справку от врача о том, что ребенок нуждается в оздоровительном отдыхе: у него неустойчивый иммунитет, наблюдается снижение зрения и т. д.
Путевки во всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена», в международный детский центр «Артек» также являются для родителей бесплатными. На сайте МДЦ «Артек» с 2017 года существует информационная система «Путевка». Родитель, заходя в нее, создает профиль и добавляет достижения ребенка за последние три года. Система формирует рейтинг ребенка. Мы отбираем для поездки в «Артек» детей с самым высоким рейтингом в соответствии с количеством мест, выделенных Минобразованием.
Что касается «Орленка» и «Смены», в первую очередь даем путевки в них победителям и призерам олимпиад уровня не ниже муниципального. Также имеет большое значение социальная активность ребенка: участие в общественных, волонтерских организациях, проявление лидерских качеств.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №20-2018.
ИД «Собеседник»: последние новости
Джоан Роулинг рассказала фанатам о намерении написать новую детскую книгу Никас Сафронов выступил за создание памятника нерождённым детям "Нет проблем вообще", или "Смерть Сталина" в чистилище Минкульта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сколько вам лет: пройдите наш кинотест34
Кто убил заслуженного артиста РСФСР Юрия Каморного16
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть14
Ляпы в советских кинохитах7
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности10
Видео
04:30
Галь Гадот снялась в новом клипе Maroon 5
Концерты
00:17
Сергей Безруков стал рок-музыкантом
Концерты
00:38
Темникова о «поющих трусах» и гиперсексуальности
Концерты
02:03
Кому стоит посмотреть «Псы под прикрытием»
Кино
02:54
Благодаря кому Елена Проклова стала секс-символом
Кино
08:40
Кинопроекты, из которых выгнали звезд
Кино
02:54
Сердечный цээрушник и злые русские Иваны
Кино
10:51
Почему мультики отличаются в разных странах
Кино
04:44
Названы фильмы, которые могут стать худшими в 2018
Кино
04:55
Принцессы, которых отверг Disney
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение