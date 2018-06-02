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В Беларуси отпраздновали Международный день защиты детей
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В Беларуси отпраздновали Международный день защиты детей 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич
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