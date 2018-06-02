В Беларуси отпраздновали Международный день защиты детей

Минск, 1 июня / Синьхуа / — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич

Минск, 1 июня /Синьхуа/ — Международный день защиты детей отпраздновали в Ждановичском детском доме в Минском районе. Праздник прошел с песнями и танцами. Фотографии Синьхуа/Ефим Мазуревич