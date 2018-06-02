Отправляем маленького ростовчанина в детский лагерь: советы экспертов и карта

Впереди лето, пора думать об отпуске. А еще о том, как отдохнуть от детей. Можно, например, отправить ребенка в летний лагерь. Чтобы помочь вам с выбором, мы сделали интерактивную карту с действующими лагерями и информацией о них. Педиатр и психолог рассказали 161.ru о том, как подготовить себя и ребенка к поездке.

Советы по подготовке к детскому лагерю

Поездка в лагерь может стать настоящим испытанием для ребенка. Новый коллектив, разлука с родителями и незнакомая среда — это то, с чем ему придется столкнуться. Если ребенок не сможет это преодолеть, то вряд ли он захочет поехать в лагерь в следующий раз. Однако его можно подготовить заранее. О том, как это сделать, нам рассказали Анна Ширинян, врач-педиатр высшей категории, и Алексей Локосов, психолог.

Отправьте ребенка в кружок. Это научит его адаптироваться к новым коллективам и встраиваться в них. Детские сообщества склонны к выстраиванию иерархии, поэтому ребенок должен научиться идти на контакт, заявлять о себе и отстаивать свое мнение. Если он будет это уметь, он не станет изгоем среди ребят.

Приучите его к бытовым обязанностям. Например, дайте ему возможность участвовать в планировании покупок, расскажите ему, как готовить и стирать. Ребенок должен уметь заботиться о себе самостоятельно. Тогда он не будет чувствовать себя беспомощным, и его самооценка не пострадает. Кроме того, ребенок должен знать, как обеспечить свою безопасность, — не нырять в неположенном месте, например, и не нарушать установленного распорядка в лагере. Он должен понимать, что правила написаны не просто так, а ради его же безопасности.

Научите ребенка общаться со взрослыми. Ему предстоит самостоятельно отстаивать свои интересы перед вожатыми и воспитателями. Он должен не только уметь задавать взрослым вопросы и предъявлять свои требования, но и подчиняться старшим, когда того требуют обстоятельства.

Посоветуйтесь с врачами. Это необходимо, чтобы понять, насколько ребенок толерантен к пищевым и физическим нагрузкам, а также узнать о возможных аллергических реакциях. Если у вашего ребенка есть хронические заболевания — тонзиллит, гастрит или что-нибудь еще, обсудите выбор лагеря с профильным специалистом и оформите санаторно-курортную карту. Тогда врачи детского лагеря будут знать о состоянии здоровья вашего ребенка и будут готовы оказать помощь и лечение.

Доверяйте своему ребенку. При этом ваша уверенность ни в коем случае не должна быть «слепой» и необоснованной. Залог вашего спокойствия — обоснованное, объективное, подтвержденное наблюдением знание, что вы научили ребенка навыкам самостоятельности и общения.

— Каждый отдельный навык, которому вы обучите своего ребенка, важен. Но больше всего на способность адаптироваться влияет умение самостоятельно принимать решения. Ребенок должен сознавать и принимать свою ответственность за каждый поступок, — советует Локосов.

— На всякий случай не давайте ребенку в поездку слишком много денег. Дети склонны покупать всякие вредные продукты в магазинах и злоупотреблять ими, а это может вызвать отравление, — напоследок рекомендует Ширинян.

Интерактивная карта детских лагерей

Специально для вас мы сделали эту карту. Она создана на основе открытых данных с сайтов Роспотребнадзора и правительства Ростовской области. Кликнув на любую из меток на карте, вы получите полезную информацию о лагере или санатории: стоимость поездки, адрес, телефон и общую информация об условиях проживания. Цены указаны за полную поездку — 21 день для лагеря и 24 для санатория.

Как сэкономить на поездке в лагерь

Если вы отправляете ребенка в возрасте от 6 до 18 лет в лагерь, вы можете получить компенсацию от государства. То же верно и для санаторного лагеря, но только если у ребенка есть медицинские показания.

Обычно можно компенсировать половину от стоимости поездки, но эта сумма не должна быть больше средней стоимости путевки по стране. В некоторых случаях можно «отбить» больше. Так, например, если среднедушевой доход (среднедушевой доход — это сумма доходов всех членов семьи, поделенная на их число) вашей семьи меньше 150% от прожиточного минимума, можно компенсировать 90% процентов стоимости поездки. Путевка для малоимущих детей предоставляется бесплатно. Вы в праве получить полную компенсацию, даже если самостоятельно её купили.

Чтобы получить компенсацию или путевку, обращайтесь в МФЦ или орган социальной защиты по месту регистрации вашего ребенка.

К сожалению, отправить ребенка в лагерь на все лето не удастся, как бы сильно он об этом не просил. В детском лагере общего характера можно находиться только 21 день, а в санаторном — 24, не больше. Поездка в санаторный лагерь в среднем дороже (891 рубль в сутки) чем поездка в обычный оздоровительный (683 рубля в сутки). Разница в том, что в санаторный лагерь детей отправляют, чтобы лечиться, поэтому там больше врачей, есть специализированная медицинская техника.