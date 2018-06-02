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В Дубне открыли автогородок для дошкольников
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В Дубне открыли автогородок для дошкольников 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Открытием автогородка для дошкольников отметил наукоград День защиты детей. Это — первая в Дубне площадка такого качества, организованная в детском саду. Дети уже оценили на первом занятии специальное покрытие, настоящие дорожные знаки и светофоры.
На открытие собрались родители и гости из других детсадов. Дети быстро освоились на площадке. Настоящие дорожные знаки, пешеходные переходы, реально работающие мигающие светофоры поражают воображение. Площадка предназначена для установки именно автогородка. На мягкое покрытие нанесена дорожная разметка. Остальные элементы — мобильные. Знаки и светофоры почти не отличаются от настоящих.
«Мы все обсуждали. Набор знаков, чтобы меньше было проводов, чтобы было безопасно. Но чтобы детям было интересно», — Елена Велякова, заведующая ДОУ № 11 «Созвездие».
Символично, что автогородок открыт именно в День защиты детей. Здесь дубненские дошкольники будут учиться правилам безопасного поведения на дороге. Эти знания станут их защитой. Ситуация в Дубне требует усиления профилактической работы. В прошлом году в дорожных авариях пострадали шестеро детей, в этом году — уже трое.
На ближайшее время уже составлено расписание работы автогородка. В июне планируется провести соревнования на знание правил дорожного движения между детсадами наукограда.
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