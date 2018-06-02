В Оренбуржье с начала года 200 раз нарушали права детей

Областная прокуратура провела проверки в сфере соблюдения прав и свободо несовершеннолетних. Статистика оказалась печальной — за четыре месяца текущего года выявлено 200 случаев нарушения прав детей, более 50 виновных лиц привлечено к ответственности.

Особое внимание в надзорном ведомстве уделяют социальным вопросам, среди которых обеспечение жильем детей-сирот. Благодаря вмешательству прокуроров 12 сирот получили свои законные квадратные метры. Первоочередное внимание уделяется и причинам несчастных случаев с детьми, а также суицидального поведения подростков. В этих сферах выявлено более 50 нарушений закона.

В связи с наступлением каникул актуальным остается вопрос организации детского отдыха и оздоровления. Проверки 2017 года показали, что в Оренбуржье все еще нарушают права детей на отдых и оздоровление.

На особом контроле находится выявление и пресечение преступлений в отношении несовершеннолетних. По итогам 4 месяцев 2018 года зарегистрировано 22 преступления этой категории, из них 3 — против жизни и здоровья несовершеннолетних, против прав и свобод — 16, против собственности — 1, общественной безопасности — 1, против здоровья и общественной нравственности — 1.