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В Тольятти 15 детей госпитализировали из-за гидрогелевых шариков
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В Тольятти 15 детей госпитализировали из-за гидрогелевых шариков 

Газета.Ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Пятнадцать воспитанников детского сада в Тольятти были доставлены в больницы из-за подозрений, что они могли наглотаться гидрогелевых шариков, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оперативных службах.
Уточняется, что гидрогелевые шарики обычно небольшие, диаметром несколько миллиметров, но в жидкости разбухают в десятки раз.
Инцидент произошел в одном из детских садов Тольятти, куда один из воспитанников принес шарики. Из-за опасений, что дети могли наглотаться шариков, было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек.
"Десять детей были доставлены в детский стационар ГБ-5, девять из них были госпитализированы. Еще пять детей привезли в детскую больницу N1, двоих из них госпитализировали. Никто не видел, наглотались они шариков или нет. Но на всякий случай перестраховались", — рассказал источник.
Он добавил, что в тот же день дети были отпущены домой в удовлетворительном состоянии.
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