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В Тольятти 15 детей наглотались гидрогелевых шариков Orbeez и попали в больницу
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В Тольятти 15 детей наглотались гидрогелевых шариков Orbeez и попали в больницу 

Волга Ньюс 45 минут назад
Для оказания помощи малышам в садик вызвали «скорую». Поскольку гелевые шарики сильно разбухают от воздействия влаги и могут причинить вред здоровью, медики перевезли всех малышей для обследования и решения о дальнейшем лечении в лечебные учреждения.
Всего для спасения малышей было задействовано три экипажа «скорых». Предположительно, в каждую машину при перевозке помещали по пять детей. В итоге 10 человек были доставлены в детский стационар ГБ-5, что в Автозаводском районе и пять в Детскую больницу № 1, что в Центральном районе.
У каждого малыша подозрение на нахождение инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Теперь выбирать методы лечения для них будут врачи стационаров.
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