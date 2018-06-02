В Тольятти 15 детей наглотались гидрогелевых шариков Orbeez и попали в больницу

Для оказания помощи малышам в садик вызвали «скорую». Поскольку гелевые шарики сильно разбухают от воздействия влаги и могут причинить вред здоровью, медики перевезли всех малышей для обследования и решения о дальнейшем лечении в лечебные учреждения.

Всего для спасения малышей было задействовано три экипажа «скорых». Предположительно, в каждую машину при перевозке помещали по пять детей. В итоге 10 человек были доставлены в детский стационар ГБ-5, что в Автозаводском районе и пять в Детскую больницу № 1, что в Центральном районе.

У каждого малыша подозрение на нахождение инородного тела в желудочно-кишечном тракте. Теперь выбирать методы лечения для них будут врачи стационаров.