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В Тольятти в детском саду наглотались гидрогелевых шариков
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В Тольятти в детском саду наглотались гидрогелевых шариков 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В автограде в одном из детских садов Автозаводского района произошло ЧП. Днем 1 июня несколько детей проглотили гидрогелевые шарики. Об этом 63.ru сообщили в службе скорой помощи Тольятти.
— Один из ребят принес их с собой в сад. И детишки начали «пробовать». Так как речь шла о малышах двух-трех лет, выяснить доподлинно, кто именно из них проглотил шарики, оказалось затруднительно. Поэтому было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек, — рассказали медики.
Гидрогелевые шарики опасны тем, что попадая в желудочно-кишечный тракт, впитывают жидкость, разбухают, и могут спровоцировать непроходимость кишечника.
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