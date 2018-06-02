В Тольятти в детском саду наглотались гидрогелевых шариков

В автограде в одном из детских садов Автозаводского района произошло ЧП. Днем 1 июня несколько детей проглотили гидрогелевые шарики. Об этом 63.ru сообщили в службе скорой помощи Тольятти.

— Один из ребят принес их с собой в сад. И детишки начали «пробовать». Так как речь шла о малышах двух-трех лет, выяснить доподлинно, кто именно из них проглотил шарики, оказалось затруднительно. Поэтому было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек, — рассказали медики.

Гидрогелевые шарики опасны тем, что попадая в желудочно-кишечный тракт, впитывают жидкость, разбухают, и могут спровоцировать непроходимость кишечника.