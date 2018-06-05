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139 жителей Алтайского края заразились после присасывания клещей
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139 жителей Алтайского края заразились после присасывания клещей 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
139 жителей Алтайского края заразились заболеваниями, которые переносят клещи. По данным краевого управления Роспотребнадзора, с 4 апреля от присасывания клещей пострадало 4180 жителей региона (из них 1411 детей). В Барнауле было 1174 пострадавших, из которых 220 — дети.
120 человек, в том числе 34 ребенка, заразились сибирским клещевым тифом. У 10 человек подозревают клещевой вирусный энцефалит, у 9 — клещевой боррелиоз.
«Все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина», — поясняют в Роспотребнадзоре.
2,8% исследованных снятых с жителей края клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, 15,4% являлись носителями возбудителей клещевого боррелиоза. Пострадавшим было вовремя проведено профилактическое лечение, никто из них не заболел.
К 1 июня в Алтайском крае было обработано от клещей 95% подлежащих обработке территорий: загородных оздоровительных учреждений, баз отдыха, санаториев, турбаз, медицинских организаций, парков и т.д. Это примерно 1900 га.
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