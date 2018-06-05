139 жителей Алтайского края заразились после присасывания клещей

139 жителей Алтайского края заразились заболеваниями, которые переносят клещи. По данным краевого управления Роспотребнадзора, с 4 апреля от присасывания клещей пострадало 4180 жителей региона (из них 1411 детей). В Барнауле было 1174 пострадавших, из которых 220 — дети.

120 человек, в том числе 34 ребенка, заразились сибирским клещевым тифом. У 10 человек подозревают клещевой вирусный энцефалит, у 9 — клещевой боррелиоз.

«Все заболевшие не прививались против клещевого энцефалита и не обращались в медицинские учреждения для решения вопроса о введении иммуноглобулина», — поясняют в Роспотребнадзоре

2,8% исследованных снятых с жителей края клещей были заражены вирусом клещевого энцефалита, 15,4% являлись носителями возбудителей клещевого боррелиоза. Пострадавшим было вовремя проведено профилактическое лечение, никто из них не заболел.

К 1 июня в Алтайском крае было обработано от клещей 95% подлежащих обработке территорий: загородных оздоровительных учреждений, баз отдыха, санаториев, турбаз, медицинских организаций, парков и т.д. Это примерно 1900 га.