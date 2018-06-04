В Алтайском крае работают 280 лагерей дневного пребывания для школьников

280 лагерей с дневным пребыванием детей открылись в Алтайском крае на базе образовательных учреждений.

Также детей начали принимать профильные и санаторно-оздоровительные лагеря. Всего же в регионе организовано более 900 мест отдыха детей в летний период, на данный момент работают 335 организаций. Каждый лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение.

Сотрудники подготовили для детей разнообразную программу. К примеру, в Барнауле, где было открыто 84 лагеря, учащиеся посетят выставки, театры, Барнаульский планетарий.