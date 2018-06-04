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В Алтайском крае работают 280 лагерей дневного пребывания для школьников
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В Алтайском крае работают 280 лагерей дневного пребывания для школьников 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
280 лагерей с дневным пребыванием детей открылись в Алтайском крае на базе образовательных учреждений.
Также детей начали принимать профильные и санаторно-оздоровительные лагеря. Всего же в регионе организовано более 900 мест отдыха детей в летний период, на данный момент работают 335 организаций. Каждый лагерь получил санитарно-эпидемиологическое заключение.
Сотрудники подготовили для детей разнообразную программу. К примеру, в Барнауле, где было открыто 84 лагеря, учащиеся посетят выставки, театры, Барнаульский планетарий.
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