За последнюю неделю мая клещи покусали больше 2 тысяч жителей Прикамья

Несмотря на холодную погоду, пермяки подвергаются нападению клещей. За неделю с 25 по 31 мая 2133 человек обратились в больницы по поводу присасывания клещей. Из них 427 — это дети. Такие цифры больше показателей этого же периода прошлого года на 74% и на 4,2% больше среднемноголетнего уровня.

Всего с начала года клещи покусали уже 4829 человек, в том числе 1055 детей (данные на 31 мая). Это на 19% больше аналогичного периода прошлого года, но на 20% ниже среднемноголетнего уровня.

Как сообщается на сайте краевого управления Роспотребнадзора, на клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) исследовано 3939 клещей (процент зараженности — 1,6%), на наличие возбудителей ИКБ исследовано 2676 клеща (процент зараженности — 31,2%), исследовано на наличие возбудителя анаплазмоза 2063 клеща (процент зараженности — 3,5%), исследовано на наличие возбудителя эрлихиоза 2063 клеща (процент зараженности — 1%).

Городские парки и скверы уже обработали клещей. Специалисты также рекомендуют жителям позаботиться о безопасности своих дачных участков.

«Вести борьбу с клещами необходимо в теплую и, самое главное, сухую погоду. Именно в это время они наиболее активные! Кроме того, холодная и влажная погода плохо подходит для действия акарицидных препаратов. Их раствор не сможет как следует кристаллизоваться в траве, на листьях и других участках опасной территории», — говорится в сообщении Роспотребнадзора

О том, куда можно сдать пойманного клеща, читайте здесь.

Сколько стоит обследование клеща на разные виды инфекций, читайте здесь.