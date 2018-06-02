В Ноябрьске двое детсадовцев и один школьник отстранены от посещения учреждений из-за отказа от манту

Об этом сообщает представитель центральной городской больницы в официальной группе поликлиники Вконтакте.

«На сегодняшний день, в городе Ноябрьск, в связи с отказом от обследования отстранено от посещения детского сада 2 детей, от посещения школы — 1 ребенок. В 2014-2017г.г. в г. Ноябрьск состоялось 6 судебных заседаний. Иски родителей по отказам от обследования на туберкулез не удовлетворены», — говорится в заявлении представителя медучреждения.

Данные медики опубликовали после того, как в одном из популярных городских пабликов появилась о том, как отказаться от манту. Автор публикует подробную инструкцию и даже прикладывает список документов, которые могут потребоваться родителям — отказникам.

«Тест не выполняет и своей прямой задачи! Во-первых, эффективность его составляет лишь 80-90%, и это означает, что от 10 до 20% больных туберкулёзом могут дать отрицательную реакцию. Во-вторых, тест даёт огромное количество ложно -положительных результатов: лишь в одном случае из 100 диагноз подтвердится», — говорится в сообщении.

Медики ЦГБ, в свою очередь приводят другу статистику: по данным ВОЗ , инфекция является одной из широко распространенных, ежегодно туберкулёзом заболевают около 9 миллионов человек, причем в России 5% от числа заболевших— дети. По мнению врачей, из-за скоротечности заболевания самое важное — его предупреждение, с помощью пробы манту или диаскинтеста.

«Позиция Главного санитарного врача ЯНАО и всего сообщества врачей региона в отношении отказа от профилактического обследования на туберкулез — жесткая и однозначная — обследование детей должно проводиться в обязательном порядке», — настаивают медики ЦГБ.