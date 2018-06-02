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День защиты детей
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День защиты детей 

Управа района Раменки 1 час назад
Фото: Управа района Раменки
Сегодня, вопреки объявленному штормовому предупреждению, из-за которого ГБУ «Ровесник» перенес праздник для самых маленьких жителей района из парка Дружбы в уютный гостеприимный двор дошкольного отделения лицея №1586 по адресу: ул. Дружбы д.4 корп.3 сияло яркое солнышко, конечно, было холодно, зато не было ветра.
Создать праздничное настроение детям и взрослым пришли веселые клоуны. Началось со знакомства и приветствия, затем — веселая энергичная зарядка, конкурсы, игры на музыкальных инструментах, веселая дискотека, и конечно — подарки! Несмотря на разный возраст участников мероприятия, за время программы все сплотились и чувствовали себя давно знакомыми.
Салют из мыльных пузырей высоко поднялся в небо, приветствуя этот замечательный праздник 1 июня — День защиты детей — день, побуждающий взрослых думать о детях, дарить им радость и заботу.
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